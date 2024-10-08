الأهلي يواجه حرس الحدود وديًّا استعدادًا لكأس السوبر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة ودية أمام فريق حرس الحدود يوم الجمعة المقبل، ضمن برنامج الأحمر التحضيري الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري المقرر له خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري في الإمارات.

وحرص الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على وضع خطة إعداد شاملة تهدف إلى تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل خوض السوبر المصري.

ومن القرر أن تطير بعثة الأحمر إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر، حيث يستعد لخوض نصف نهائي البطولة أمام فريق سيراميكا كليوباترا.