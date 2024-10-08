الأكثر في التاريخ.. فرج عامر يسعى لتسجيل ركلات ترجيح الزمالك وسموحة في موسوعة جينيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت مباراة شباب الزمالك وسموحة التي أقيمت أمس الإثنين، ضمن مواجهات كأس مصر، رقما تاريخيا في كرة القدم، حيث لعب الفريقان 74 ركلة ترجيح حتى وصلوا إلى فائز.

وانتهى وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، وواصل لاعبو الفريقين تسديد ركلات الترجيح، حتى فاز نادي سموحة على الزمالك بنتيجة 37-36.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" أن رئيس نادي سموحة، فرج عامر، يسعى إلى تسجيل هذا العدد من ركلات الترجيح في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وكانت قد شهدت المباراة المسجلة في موسوعة جينيس من حيث أطول سلسلة من ركلات ترجيح 56 تسديدة "23-22".

الجدير بالذكر أن شروط تسجيل الأرقام في موسوعة جينيس، يتطلب تواجد مندوب في الواقعة أو يتم تسجيلها بكاميرات الفيديو.

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