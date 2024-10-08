الزمالك يطلب تعديل موعد مباراته مع بيراميدز في كأس السوبر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري:

أجري اليوم اجتماع تنسيقي استعدادا لإقامة بطولة كأس السوبر المصري، التي تستضيفها الأراضي الإماراتية بين يومي 20 و24 من شهر أكتوبر الحالي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365" أن الزمالك سجل اعتراضه على موعد مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وكشف المصدر أن ممثل الزمالك في الاجتماع، عبد الواحد السيد، طلب تعديل موعد المباراة من الرابعة إلى السادسة، بسبب الرطوبة وحرارة الجو.

وضم الاجتماع الذي أقيم اليوم الثلاثاء كل من، وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم بمقر الاتحاد، ممثلي الاتحاد، الشركة المتحدة للرياضة والأندية المشاركة بالبطولة.

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