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"توفير أفضل الأجواء".. الدماطي رئيسا لبعثة الأهلي في السوبر المصري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي، تكليف محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري.
وذكر البيان، أن الدماطي ينسق مع محمد رمضان المدير الرياضي، فيما يخص سفر وإقامة بعثة الفريق الأول، وتوفير أفضل الأجواء التي تساعد الجهاز الفني واللاعبين.
وتقام بطولة السوبر المصري بمشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا، في الإمارات، خلال الفترة من 20 أكتوبر الحالي حتى 24 من نفس الشهر.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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