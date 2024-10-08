"لن نلعب في برج العرب".. المصري يكشف مصير مواجهة الزمالك بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكد رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري، البورسعيدي، أن النادي يبذل كل المساعي من أجل الانتهاء من استاد النادي، لخوض المباريات عليه في الفترة المقبلة.

قال نائب رئيس المصري في تصريحات إذاعية: "وضعنا أكثر من خيار بديل لاستاد برج العرب، ومن الخيارات المتاحة أمامنا حاليا استاد العاصمة الإدارية الجديدة".

وأضاف: "النادي المصري، سيواجه الزمالك في دور المجموعات بالكونفدرالية، في القاهرة، وليس في استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية".

وأتم تصريحاته: "من يريد المنافسة لا يهمه أي فريق ولا يقول أن هذه مجموعة سهلة أو صعبة، نحن مستعدين ومركزين ونتمنى التوفيق".

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