7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهد اليوم الثلاثاء، 8 - 10 - 2024، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، استدعاء محمود صابر لمنتخب مصر والإصابة تبعد دونجا عن مباراة موريتانيا، ومحمد صلاح والثلاثى المحترف يشاركون فى تدريبات المنتخب اليوم.

استدعاء محمود صابر لمنتخب مصر والإصابة تبعد دونجا عن مباراة موريتانيا

خضع نبيل عماد دونجا لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا ، بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية و أثبتت معاناته من إجهاد بالعضلة الخلفية ، ولن يلحق بالمباراة الأولى أمام موريتانيا المقرر لها الجمعة المقبل ، على أن يتم تجهيزه للحاق بمباراة موريتانيا المقرر لها 15 أكتوبر .

لاعب ليفربول السابق يستعد للاختبار فى نادى الزمالك.. صورة

يظهر، اليوم، الإنجليزى ذى الأصول النيجيرية أوفى إيجاريا لاعب ليفربول ورينجز السابق، فى نادى الزمالك وذلك بعد وصوله صباح اليوم الثلاثاء إلى القاهرة، استعدادا للخضوع للكشف الطبى والاختبار فى نادى الزمالك قبل إتمام التعاقد معه فى صفقة انتقال حر.

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة محلية قبل غلق القيد الصيفي

يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن من أجل التعاقد مع لاعب محلي خلال فترة الانتقالات الصيفية والجارية، وقبل غلق باب القيد، من أجل تدعيم صفوف الفريق بعدما أظهرت مباراة السوبر الإفريقي الأخيرة، والتي خسرها الأهلي لصالح غريمه الزمالك، حاجة الفريق إلى تدعيمات جديدة، رغم أنه كان هناك توجه بالاكتفاء بالصفقات الأربعة التي تم إبرامها في الميركاتو الحالي.

محمد صلاح والثلاثى المحترف يشاركون فى تدريبات المنتخب اليوم

يستعد الرباعى المحترف محمد عبد المنعم ومحمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش، للمشاركة فى تدريبات المنتخب الوطنى اليوم الثلاثاء، بعد انضمامهم لمعسكر الفراعنة، استعداداً لمواجهتى موريتانيا.

ميكالي يختبر 12 محترفا قبل تصفيات أمم أفريقيا للشباب

إستدعي روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب 12 لاعبا محترفا للمعسكر الحالي للفراعنة الصغار لمشاهدتهم ومنحهم الفرصة استعدادا للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا والمقرر لها نوفمبر المقبل.

محمد زعلوك يطلب حسم مصيره مع الأهلي قبل نهاية الميركاتو الصيفي

يترقب محمد زعلوك مهاجم الأهلي والذي يتدرب مع فريق الشباب مواليد 2005 حسم مصيره مع الفريق الأول، سواء بتصعيده للتدرب مع الفريق الأول ومن ثم قيده في قائمة الموسم الجديد، أو تجديد إعارته، بعدما تم قطه إعارته إلى نادي موردن سبورت في الصيف الجاري، وإن كان التوجه الأقرب داخل الأهلي هو إعارة اللاعب من جديد.

مجلس الزمالك يستقر على تشكيل لجنة الكرة.. وطارق السيد مسئول فني

استقر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب على تشكيل لجنة لإدارة ملف الكرة، خلال المرحلة المقبلة، لتصبح تلك اللجنة مختصة بكافة شئون الكرة من تعاقدات وتجديد عقود وغيرها من الأمور، حيث استقر المجلس على تشكيل اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة مع الاستعانة بعنصر واحد خارجى يكون مختص بالشأن الفني.