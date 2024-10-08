شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتمسك بإسناد بطولة السوبر المصري لطاقم تحكيم أجنبي والان مع تفاصيل الخبر

تمسك مسئولو النادي الأهلي باستقدام حكام أجانب لبطولة السوبر المصري المقرر إقامتها بالإمارات خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجاري ، وطلبت الإدارة الحمراء من نظراؤهم في إتحاد الكرة اسناد بطولة السوبر المصري لحكام أجانب .

ويلعب الأهلي مع سيراميكا يوم 20 في نصف نهائي السوبر المصري على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مواجهة الزماك وبيراميدز

على صعيد أخر، أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا عن وقوع الأهلى حامل اللقب فى المجموعة الثالثة، بينما يتنافس بيراميدز فى المجموعة الرابعة.

وجاءت المجموعات الكاملة كالتالى:

المجموعة الأولى: مولودية الجزائر، الهلال السوداني، يانج أفريكانز التنزاني، مازيمبي.

المجموعة الثانية: مانيما انيون، الجيش الملكى المغربي، الرجاء المغربي، صن داونز.

المجموعة الثالثة: ستاد أبيدجان، أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، شباب بلوزداد الجزائري، الأهلي.

المجموعة الرابعة: دجوليبا، ساجرادا الأنجولي، بيراميدز، الترجى التونسى.

ويمثل الكرة المصرية في بطولة دوري أبطال إفريقيا ناديا الأهلي "حامل اللقب" وبيراميدز، الذي يشارك في البطولة بصفته صاحب المركز الثاني في الدوري الممتاز بالموسم الماضي.

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على جورماهيا الكيني ذهابا وإيابا بنفس النتيجة 3-0، بينما صعد بيراميدز بفوزه على الجيش الرواندى بمجموع 4-2.