"كلمت كولر وأبويا لسه متغسلش".. تصريح مثير من أمير توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أطلق أمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، تصريح مثير، بشأن إخلاصه في العمل داخل النادي الأهلي خلال الفترة الماضية.

وكان النادي الأهلي، قرر رحيل أمير توفيق من لجنة التعاقدات، مع استمراره مديرا تنفيذيا لشركة الكرة.

قال أمير توفيق في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "كنت قاعد في اجتماع للجنة التخطيط وعرفت إن أبويا توفى، جريت على البيت منهار وأبويا مكانش لسه اتغسل".

أضاف: "كان لازم أعمل فيديو كونفرانس مع كولر المدير الفني الحالي وخالد مرتجي أمين الصندوق، من أجل التعاقد مع كولر، رغم الظروف الصعبة".

وأتم تصريحاته: "وعملت المكالمة وأبويا لسه ما اتغسلش، لأني بحترم مكان شغلي وهو النادي الأهلي"..

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