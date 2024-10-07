في غياب عبدالمنعم.. نيس يفرض التعادل على باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق نيس في فرض التعادل الإيجابي 1-1 على باريس سان جيرمان، في المباراة التي أقيمت على ملعب «أليانز ريفيرا»، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي .

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وشهدت المباراة غياب المشاركة المصرية عن نيس بوجود النجم الدولي محمد عبد المنعم على مقاعد البدلاء طوال اللقاء، حيث لم يقم المدرب فرانك هايس بإشراكه.

افتتح نيس التسجيل في الدقيقة 39 عن طريق الدولي التونسي علي العابدي، الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لتصطدم بدفاعات باريس سان جيرمان وتغير اتجاهها قبل أن تسكن الشباك.

ورغم محاولات باريس للعودة في المباراة، تمكن البرتغالي نونو مينديز من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 52، بعد تلقيه تمريرة حاسمة من الفرنسي عثمان ديمبيلي.

ترتيب الفريقين في الدوري الفرنسي

بهذا التعادل، رفع نيس رصيده إلى 9 نقاط ليحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 17 نقطة ليبقى في المركز الثاني، خلف المتصدر بفارق نقاط ضئيل.

يواصل نيس أداءه المتواضع هذا الموسم، بينما يسعى باريس سان جيرمان للعودة إلى قمة الترتيب في الجولات المقبلة.