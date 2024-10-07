اخبار الرياضه

 6 لاعبين محليين أمام الأهلي لتدعيمات الصيف وصفقة أجنبية

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي سوف يتجه لعقد صفقات جديدة، وكان هناك جلسة بين محمد رمضان وهاني رمزي بالإضافة إلى كولر، لتحديد الصفقات.

إقرأ أيضًا..

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي يعمل على ضم صفقة أجنبية سواء في مركز المهاجم أو الجناح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

وأضاف أمير هشام: "هناك 6 لاعبين محليين أمام محمد رمضان المدير الرياضي، وهم زيكو وخالد صبحي وأحمد نادر حواش، ومحمد إسماعيل، وأسامه فيصل، وعبد الرحمن البانوبي".

واختتم: "زيكو وأسامه فيصل كفتهم الأرجح حتى الآن داخل القلعة الحمراء، والتدعيم سوف يكون قبل السوبر المصري".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا