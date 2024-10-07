المصري مرموش يضرب هاري كين والبايرن ويعادل ليفاندوفسكي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: سجل مهاجم أينتراخت فرانكفورت، المصري عمر مرموش هدفين وصنع هدفا ليمنح فريقه تعادلا مثيرا أمام ضيفه بايرن ميونخ بنتيجة 3-3 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وبذلك انتزع النجم المصري الشاب صدارة الهدافين في الدوري الألماني برصيد 8 أهداف حتى الآن، وبفارق 3 أهداف عن الهداف والنجم الانكليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ.

كما رفع مرموش رصيده من المشاركات التهديفية في الموسم الحالي إلى 12 مشاركية تهديفية (أهداف وصناعة أهداف) ليصبح الأفضل في جميع دوريات أوروبا الكبرى، مشاركة مع النجم البولندي روبرت ليفاندفسكي الذي سجل وصنع 12 هدفاً هو الآخر مع فريق برشلونة.

وبالعودة إلى المباراة التي شهدت تألق مرموش، فقد تقدم الفريق البافاري بهدف سجله المدافع الكوري الجنوبي كيم مين جاي بعد مرور ربع ساعة من بداية اللقاء.

ورد المهاجم المصري بتسجيله هدف التعادل لأينتراخت في الدقيقة 22، وعاد مرموش في الدقيقة 35 ليقدم تمريرة حاسمة لزميله الفرنسي هوغو إيكيتيكي الذي سجل الهدف الثاني.

بيد أن البايرن رد بهدفين من توقيع المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو (38) ومواطنه مايكل أوليسي (53).

وظهر مرموش مجددا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليهدي فريقه نقطة التعادل بتسجيله الهدف الثالث.

وشهدت المباراة مشاركة النجم الإنجليزي هاري كين من جانب بايرن ميونخ لكنه لم ينجح في التسجيل واستبدل في الدقيقة 72.

وعزز مرموش موقعه في صدارة هدافي الدوري الألماني بعدما رفع رصيده إلى ثمانية أهداف متقدما بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب منافسيه هاري كين الذي توج بلقب هداف "البونسدليغا" في الموسم الماضي.

قيمته السوقية 22 مليون يورو

يذكر أن مرموش يبلغ 25 عاماً، تبلغ قيمته السوقية الآن 22 مليون يورو، كما أنه مطلوب في أندية آرسنال وليفربول ومان يونايتد في الدوري الانكليزي، وفي حال تلقى أينتراخت فرانكفورت عرضاً مغرياً الشتاء المقبل، وتحديداً في فترة الانتقالات المقبلة، فمن المرجح أن ينتقل إلى أحد أندية أوروبا الكبرى الصيف المقبل.