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برشلونة يستعيد صدارة ترتيب الدوري الإسباني

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي فوزًا كبيرًا على نظيره ديبورتيفو ألافيس بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي انتهت منذ قليل، ضمن منافسات لهذا الموسم 2024/2025.

واستعاد برشلونة صدارة ترتيب الليجا، بعدما الفوز على ألافيس، مما يجعل هناك حالة من الارتياح لدي الجهاز الفني بقيادة هانز فليك.

ترتيب الدوري الإسباني

_  برشلونة، 24 نقطة.

_  ، 21 نقطة.

_ فياريال، 17 نقطة.

_ أتلتيكو مدريد، 16 نقطة.

_ أوساسونا، 15 نقطة.

_ اتلتيك بلباو، 14 نقطة.

_ مايوركا، 14 نقطة.

_ رايو فاييكانو، 13 نقطة.

_ سيلتا فيجو، 13 نقطة.

_ ريال بيتيس، 12 نقطة.

_ جيرونا، 12 نقطة.

_ ألافيس، 10 نقاط.

_ إسبانيول، 10 نقاط.

_ إشبيلية، 9 نقاط.

_ خيتافي، 8 نقاط.

_ ريال سوسيداد، 8 نقاط.

_ ليجانيس، 8 نقاط.

_ فالنسيا، 6 نقاط.

_ بلد الوليد، 5 نقاط.

_ لاس بالماس، 3 نقاط.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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