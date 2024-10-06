برشلونة يستعيد صدارة ترتيب الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة فوزًا كبيرًا على نظيره ديبورتيفو ألافيس بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي انتهت منذ قليل، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم 2024/2025.
واستعاد برشلونة صدارة ترتيب الليجا، بعدما الفوز على ألافيس، مما يجعل هناك حالة من الارتياح لدي الجهاز الفني بقيادة هانز فليك.
ترتيب الدوري الإسباني
_ برشلونة، 24 نقطة.
_ ريال مدريد، 21 نقطة.
_ فياريال، 17 نقطة.
_ أتلتيكو مدريد، 16 نقطة.
_ أوساسونا، 15 نقطة.
_ اتلتيك بلباو، 14 نقطة.
_ مايوركا، 14 نقطة.
_ رايو فاييكانو، 13 نقطة.
_ سيلتا فيجو، 13 نقطة.
_ ريال بيتيس، 12 نقطة.
_ جيرونا، 12 نقطة.
_ ألافيس، 10 نقاط.
_ إسبانيول، 10 نقاط.
_ إشبيلية، 9 نقاط.
_ خيتافي، 8 نقاط.
_ ريال سوسيداد، 8 نقاط.
_ ليجانيس، 8 نقاط.
_ فالنسيا، 6 نقاط.
_ بلد الوليد، 5 نقاط.
_ لاس بالماس، 3 نقاط.