شكلك وحش.. إبراهيم سعيد يوجه انتقادات لاذعة لأحمد القندوسي بعد رد بلعيد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

وجه لاعب الأهلي والزمالك السابق، إبراهيم سعيد، انتقادات لاذعة لأحمد القندوسي بعد رد بلعيد على تصريحاته ضد النادي الأهلي.

وقال إبراهيم للقندوسي عبر قناة "النهار": "والد بلعيد طلع ونفى تصريحاتك، واللاعب كمان مش موجود في الأهلي ولو انت صح كان طلع أكد تصريحاتك".

وأضاف: "ليه بلعيد مطلعش وأكد كلامك مش بتقول أنه صاحبك وحبيبك؟، رد عليك وقالك الأهلي تعامل معي بكل احترافية ولم يفرض علي أي وكيل وشكلك طلع وحش".

وتابع: "معرفش انت كنت تقصد مين، ولو قصدك أمير توفيق، زميلك رد عليك، لو فيه حاجة صح من اللي انت قولتها كان اتفق معاك بلعيد حبيبك".

واختتم: "تصريحاتك غريبة جدا ومتطلعش من "طفل صغير" وناشئ، انت فشلت في إثبات وجودك مع الأهلي، وعايز تعمل تصفية حسابات مع النادي؟".

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