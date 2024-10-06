بعد احتفالهم بعيد زواجهم .. 15 صورة لقصة زوجة حسني عبد ربه الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

احتفل نجم النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق حسني عبد ربه، بعيد زواجه من ميرنا غيط الذي وافق يوم الجمعة الماضي 4 أكتوبر.

وتعد ميرنا هذه هى الزيجة الثانية لنجم الإسماعيلي السابق، حيث تزوجها في عام 2019، بعد الإنفصال عن زوجته الأولى.

من هى ميرنا غيط زوجة حسني عبد ربه الثانية؟

وتدعى زوجة حسني عبد ربه الثانية، ميرنا علي غيط وهي ابنة نجم الإسماعيلي السابق علي غيط.

وتعرف ميرنا غيط، بعدم تفاعلها المستمر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتزوجت ميرنا الغيطي للمرة الأولى، في عام 2013 من لاعب الإسماعيلي السابق مصطفى إبراهيم.

وأقيم حفل زفاف حسني عبد ربه وميرنا غيط، في عام 2019، وسط حفل عائلي حضره عدد قليل من العائلة فقط، بسبب تفشي فيروس كورونا في ذلك الوقت.

وأنجبت ميرنا علي غيط، ابنة واحدة من حسني عبد ربه تدعى فريدة.

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