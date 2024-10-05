"بتلمح لحاجة مش حلوة".. سيد عبد الحفيظ يُعلق على تحقيق الأهلي مع أحمد قندوسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يرى مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، سيد عبدالحفيظ، أن جلسة مسؤولي القلعة الحمراء مع لاعبهم المُعار إلى صفوف سيراميكا كليوباترا أحمد قندوسي في غاية الأهمية بعد تصريحاته الأخيرة.

وقال عبد الحفيظ، خلال تواجده ببرنامج "الكورة مع فايق" على قناة إم بي سي مصر مساء أمس الجمعة:"الجلسة في غاية الأهمية، الطرفان سيكونان متواجدان اللاعب ووكيله وسبق وعملت بالأهلي وهناك 70 ألف وكيل وليس وكيل واحد فقط".

وأضاف مدير الكرة السابق بالأهلي:"هل يمتلك قندوسي دليلاً عما قاله وإذا لا يمتلك لماذا قال ذلك؟.. خطورة الأمر أنه قال ذلك وهو على ذمة الأهلي (بيلمح لحاجة مش حلوة لا ده دخل مباشر)".

وأتم عبدالحفيظ تصريحاته بالإشارة إلى أن استمرار قندوسي بصفوف الأهلي بعد انتهاء إعارته لسيراميكا كليوباترا أصبح صعبًا، مشيدًا في الوقت ذاته بقرار المدير الرياضي للنادي محمد رمضان باستدعاء اللاعب للتحقيق معه.

وكان قندوسي، قد قال في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، مساء أول أمس الخميس:"موضوع زين الدين بلعيد باظ علشان الوكلاء، هو عنده وكيله، مش علشان الفلوس ولا أي حاجة".

وأضاف صاحب الـ 25 عامًا:"كل الكلام اللي طلع في الميديا كذب في كذب، كان 70% في الأهلي، بشرط يجي معاه وكيله، بس الناس كانت عاوز تدخل معاه وكيل تاني معاه، معرفش مين الناس دي، بس دي الحقيقة، ومش هقول غير الحقيقة، أنا مش هخاف من حد"، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا

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