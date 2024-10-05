محمد صلاح أساسياً.. تشكيل ليفربول لمباراة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن المدير الفني الهولندي لفريق ليفربول، آرني سلوت، التشكيل الذي سيخوض به مباراة كريستال بالاس عند 2:30 ظهر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وشهد تشكيل ليفربول للمباراة تواجد النجم المصري محمد صلاح أساسيًا.

تشكيل ليفربول لمباراة كريستال بالاس

وجاء تشكيل ليفربول الأساسي كالتالي:

حارس مرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: كيرتس جونز، ريان جرافينبرخ، أليكسيس ماك اليستر.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، كودي جاكبو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: جاروس، جو جوميز، إيندو، لويس دياز، سوبوسلاي، داروين نونيز، أندرو روبيرتسون، كوانساه، كونور برادلي.

ترتيب ليفربول بالدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق ليفربول قبل المباراة جدول ترتيب المسابقة برصيد 15 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي وأرسنال صاحب المركز الثاني والثالث.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق كريستال بالاس المركز 18 برصيد 3 نقاط.