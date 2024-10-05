لاعب مانشستر سيتي السابق يوجه رسالة لـ محمد صلاح

ياسر رشاد - القاهرة - وجه لاعب مانشستر سيتي السابق ميكا ريتشاردز، رسالة للدولي المصري محمد صلاح، وذلك قبل مواجهة ليفربول أمام كريستال بالاس، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024/2025.

ودخل ليفربول مواجهة كريستال بالاس، وهو في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الثاني.

وتحدث ريتشاردز في تصريحات تلفزيونية: "لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي أفسدت يومي بالكامل، لكنني أود توجيه رسالة إلى محمد صلاح، بعد انفاق 12.5 مليون جنيه إسترليني".

وتابع: "لا أريد أن أسيء إلى أي شخص، ولكن إذا كان هذا هو سعرك في اللعبة، فأنا بحاجة إلى هدف أو تمريرة حاسمة كل أسبوع، أنا لا أطلب هاتريك، فقط القليل من التألق أسبوعيًا".