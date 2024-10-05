مصدر يكشف أزمة جديدة قد تواجه الزمالك لهذه الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف مصدر مقرب من لاعب الزمالك السابق الغاني أتشيمبونج، حقيقة تقديم اللاعب شكوى رسمية ضد الزمالك، بعد انتهاء مهلة سداد مستحقاته لدى نادي الزمالك.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "أتشيمبونج أخطر محاميه، بتقديم شكوى ضد الزمالك، بعد انتهاء مهلة سداد مستحقاته لدى الفارس الأبيض".

وأضاف: "مستحقات اللاعب لدى الزمالك تقدر بمبلغ 172 ألف دولار".

وتابع: "مستحقات اللاعب لدى الزمالك كانت مبلغ 115 ألف دولار، قبل أن يتم الحكم للعب من الفيفا بأحقية الحصول على 172 ألف دولار، مع منح النادي مهلة تصل إلى شهر للسداد".

واختتم المصدر تصريحاته: "أنه في حال تقدم اللاعب بشكوى جديدة ضد الزمالك، سيتم إيقاف قيد الفريق حتى سداد المبلغ".

وكان من المقرر أن يدفع الزمالك مبلغ 115 ألف دولار للاعب قسط أخير للاعب في شهر أبريل الماضي، وهو ما لم يقم به النادي الأبيض.

ويذكر أن أتشيمبونج انضم إلى نادي الزمالك في يوليو 2017 قادماً من فريق الداخلية، واستمر رفقة الفريق لمدة موسم واحد فقط، خاض خلالهم 6 مباريات وتمكن من إحراز هدفين.