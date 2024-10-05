سيراميكا كليوباترا يعلق على أزمة القندوسي

ياسر رشاد - القاهرة - علق معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، على الأزمة المثارة حاليًا بسبب تصريحات اللاعب أحمد القندوسي، المعار من قبل النادي الأهلي.



وقال معتز البطاوي، في تصريحات تلفزيونية: "الجلسة التي ستتم مع أحمد القندوسي هي جلسة ودية وليس تحقيق، هي جلسة استماع بشأن تصريحاته".

وتابع: "لا يوجد لدينا أي مانع في حضور اللاعب هو لاعب النادي الأهلي في النهاية، وكنا نتمسك به ليكون متواجد معنا

وأكمل معتز البطاوي تصريحاته: "القندوسي لم يتم تحويله للتحقيق ولكن تحويل تصريحات اللاعب للشئون القانونية، دائمًا نحترم ونتمسك بوجود القندوسي باستمرار، ولم يكن لدينا علم بما سيقوله بالأمس".

وكان القندوسي قد صرح بالأمس عبر أحد البرامج الرياضية، أن هناك العديد من الصفقات فشلت بسبب تعامل النادي الأهلي مع وكلاء لاعبين بعينهم.