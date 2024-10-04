قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال في الدوري الاسباني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قائمة الفريق لمواجهة نظيره فياريال في المباراة المقرر لها غدا السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني.



قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال



حراسة المرمى: لونين، فران جونزاليس، ميستري.

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، فاسكيز، فاييخو، جارسيا، أنطونيو روديجر، ميندي، جاكوبو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، مودريتش، تشواميني، أردا جولر، سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، مبابي، رودريجو، وإندريك.

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال بالدوري الإسباني



ويأتي موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد فياريال في الدوري الإسباني، لتبدأ في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وفياريال



تعد قناة بي إن سبورت، هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفياريال القادمة في مسابقة لا ليجا نسخة 2024/2025، باعتبارها الشبكة الوحيدة المتعاقدة مع رابطة الليجا الإسبانية، لنقل منافسات الدوري الإسباني مباشرة.