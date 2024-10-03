شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه برشلونة على البرونزية.. وفيزبريم ضد ماجدبيرج بنهائى كأس العالم لليد الليلة والان مع تفاصيل الخبر

ينافس فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية التى تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة أمام برشلونة فى الخامسة مساء اليوم الخميس .

وتعد هذه المواجهة الثانية للأهلى أمام برشلونة فى هذه النسخة، حيث تلقى الفريق الأحمر الخسارة فى ثانى مواجهاته بالدور الأول من الفريق الإسبانى بنتيجة 31-23 .

و خسر فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى (الثلاثاء) أمام نظيره ماجدبيرج الألمانى 28-24 ، فى نصف نهائى بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، ليضرب فريق ألمانيا موعدا مع نظيره فيزبريم المحترف ضمن صفوف يحيى الدرع نجم الزمالك السابق فى النهائى لتحديد صاحب اللقب فى الثامنة مساءا .

وتأهل الأهلى إلى نصف النهائى كأفضل ثانٍ بمجموعته، بالرغم من خسارته أمام برشلونة 31- 23 فى ثانى مواجهات الدور الأول بعدما نجح فى الفوز على جامعة سيدنى الأسترالى فى أول مواجهاته بالبطولة بنتيجة 49-15 .

وأعتبر أحمد عادل، نجم فريق كرة اليد بالنادى الأهلى، أن أخطاء اللاعبين والتحكيم سبب خسارة فريقه أمام ماجدبيرج الألمانى فى نصف نهائى كأس العالم المقام على أرض مصر بصالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال عادل فى تصريحات عقب اللقاء ، إن اللاعبين أدوا ما عليهم، مشيرا إلى أن فريق ماجدبيرج بطل آخر 3 نسخ فى كأس العالم ومواجهته ليست سهلة، مؤكدا أن الأهلى قادر على تحقيق الميدالية البرونزية أمام برشلونة يوم الخميس المقبل.

بينما يخوض فريق الزمالك مواجهة فى الثانية ظهر اليوم أمام تاوباتى البرازيلى فى تحديد المراكز الترتيبية من الخامس إلى التاسع ، بعدما نجح فى تحقيق الفوز على كاليفورنيا الأمريكي بنتيجة41-23 أول أمس الثلاثاء .

وحصلت الفرق المشاركة على راحة من المباريات الإثنين ، حيث قامت اللجنة المنظمة للبطولة بعمل رحلة سياحية لزيارة أبرز أماكن العاصمة الإدارية الجديدة مثل الكاتدرائية و ساحة العب ، ثم تناول الغذاء و غلتقاط صورة تذكارية للوفود .

كما تشهد البطولة حضور جماهيرى عن طريق شركة تذكرتى التى أعلنت فتح باب الحجز أمام الجمهور لمساندة الفرق.