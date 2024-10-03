ميسي يقود إنتر ميامي لاحراز "درع المشجعين" في الدوري الأميركي

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي لاحراز "درع المشجعين" بتسجيله هدفين من ثلاثية الفوز على مضيفه كولومبوس كرو حامل اللقب 3 2 في أوهايو، واحتلال المركز الاول الشرفي في الموسم العادي من الدوري الأميركي لكرة القدم.

ورفع إنتر ميامي "درع المشجعين" التي تمنح لصاحب أفضل سجل في الموسم المنتظم في عقر دار كولومبوس كرو الذي يشرف على تدريبه الفرنسي ويلفريد نانسي، وذلك قبل انطلاق الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" في 23 الشهر الحالي التي تحدد هوية البطل.

وافتتح ميسي التسجيل بعد تمريرة طويلة من زميله السابق في برشلونة الإسباني جوردي ألبا تلقفها في صدره وتخلص من مدافعين ولكزها في المرمى عند خروج الحارس الكولومبي باتريك سولتيه (45)، قبل أن يضيف الهدف الثاني من ركلة حرة رائعة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ورفع ميسي (37 عاما) رصيده إلى 17 هدفا و15 تمريرة حاسمة في 17 مباراة في الدوري هذا الموسم.

عاد نجم "ألبيسيليتسي" حديثا من اصابة في قدمه تعرض لها خلال فوز منتخب بلاده في مسابقة كوبا أميركا أمام كولومبيا (1 0 بعد التمديد) ابعدته عن الملاعب لمدة شهرين.

قال "البرغوث" الصغير لقناة "أبل" التلفزيونية "لقد تحقق الهدف الأول والآن يتعيّن علينا التفكير بما هو قادم"، بعد السيطرة على منافس "صعب المراس".

وأكد بطل مونديال قطر أن "درع المشجعين" هي جائزة "ثانوية" لفريقه، وأن لقب الدوري الأميركي يظل الهدف الرئيس.

وتابع "الدور الأول يتكوّن من ثلاث مباريات، ثم مباراة واحدة ويمكن أن يحدث أي شيء. ولكن لدينا ميزة كبيرة تتمثل في خوض جميع المباريات على أرضنا، وهو ما كنا نبحث عنه. نحن أقوياء للغاية على أرضنا".

وقلّص كرو الفارق بعد 20 ثانية من انطلاق الشوط الثاني بهدف الأوروغوياني دييغو روسي (46)، قبل أن يعيد مواطنه المخضرم المهاجم لويس سواريس (37 عاما) فارق الهدفين لإنتر ميامي برأسية مستفيدا من خطأ مشترك بين الحارس ومدافعه الفرنسي رودي كاماتشو (48).

وأعاد الكولومبي كوتشو هرنانديس اصحاب الارض إلى أجواء اللقاء بتسجيله الهدف الثاني من ركلة جزاء بعد لمسة يد على نواه آلن (61).

وطرد الحكم المدافع كاماتشو بعدما حصل على بطاقة صفراء ثانية اثر تدخل قوي على الأرجنتيني فيديريكو ريدوندو، نجل النجم السابق فرناندو ريدوندو (63).

وعاد هرنانديس للوقوف مجددا عند علامة الجزاء قبل نهاية اللقاء بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" لتأكيد لمسة يد على المدافع إيان فراي، لكنه لم ينجح هذه المرة في ترجمة ركلته إلى هدف التعادل ما كان كفيلا لان يحصد كولومبوس كرو نقطة ويحرم إنتر ميامي من المركز الأول، إلّا أن الحارس درايك كاليندر تصدى للكرة (84).