الامارات | أعاده من الاعتزال.. برشلونة يكشف عن حارس مرماه الجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي برشلونة رسمياً، اليوم الأربعاء، تعاقده مع الحارس البولندي فويتشيك تشيزني ليعيده من حال الاعتزال.

وقرر نادي برشلونة ضم "بديل حر" (لاعب غير مرتبط بأي فريق) لتعويض حارسه تير شتيغن الذي تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الركبة، ستبعده حتى نهاية الموسم، وانطبقت الشروط على تشيزني الذي كان قد أعلن اعتزاله بعد فسخ عقده بالتراضي بينه وبين يوفنتوس الإيطالي بنهاية الموسم الماضي.

وتراجع تشيزني (34 عاما) عن قرار اعتزاله حتى لا يفوت فرصة اللعب في صفوف برشلونة.

وقال نادي برشلونة في بيان نشره عبر موقعه: "توصل نادي برشلونة الإسباني والحارس فويتشيك تشيزني إلى اتفاق بشأن ضمه حتى 30 يونيو 2025".

ويعد تشيزني أحد أبناء أرسنال الإنجليزي بعدما انتقل إليه في 2006، وهو لا يتجاوز 16 عاما.

وظل الحارس البولندي ضمن صفوف أرسنال لمدة ثمانية أعوام، تخللها خروجه معارا إلى برينتفورد وروما، قبل رحيله نهائيا إلى يوفنتوس في 2017.

وعلى مدار مسيرته الاحترافية، حاز تشيزني على ثلاثة ألقاب مع أرسنال، قبل أن يتوج بثمانية ألقاب أخرى مع يوفنتوس.

على المستوى الدولي، خاض تشيزني 84 مباراة مع منتخب بلاده بولندا.