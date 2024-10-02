شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص مباراة الأهلى وماجدبيرج بنصف نهائى مونديال أندية اليد قبل لقاء البرونزية والان مع تفاصيل الخبر

خسر فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى من ماجدبيرج بنتيجة 28 / 24 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، فى نصف نهائى بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، التى تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة وتختتم منافساتها غدا الخميس، حيث سيلتقى ماجدبيرج مع فيزبريم المجرى في النهائي، بينما يلتقي الأهي مع برشلونة في مباراة البرونزية.

موعد مباراة الأهلى و برشلونة الإسبانى

تقام مباراة الأهلى أمام برشلونة فى تمام الخامسة مساء غد، حيث تنقل المباراة عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس.

بينما خسر برشلونة من نظيره فيزبريم المجرى، المحترف ضمن صفوفه نجم الزمالك السابق يحيى الدرع، فى نصف النهائي، حيث تأهل الفريق المجري إلى النهائي لمواجهة ماجديبرج، علما بأن فيزبريم تأهل إلى نصف النهائى على حساب الزمالك الذى سينافس على المراكز الترتيبية.

وتأهل الأهلى كأفضل ثانٍ بمجموعته، بالرغم من خسارته أمام برشلونة 31- 23 فى ثانى مواجهات الدور الأول بعدما نجح فى الفوز على جامعة سيدنى الأسترالى فى أول مواجهاته بالبطولة بنتيجة 49-15 .

وحصلت الفرق المشاركة على راحة من المباريات أول أمس الاثنين، حيث قامت اللجنة المنظمة للبطولة بعمل رحلة سياحية لزيارة أبرز أماكن العاصمة الإدارية الجديدة مثل الكاتدرائية و ساحة العب ، ثم تناول الغذاء والتقاط صورة تذكارية للوفود.

كما تشهد البطولة حضورا جماهيريا عن طريق شركة تذكرتى التى أعلنت فتح باب الحجز أمام الجمهور لمساندة الفرق.