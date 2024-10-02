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قائمة منتخب مصر لمباراتي موريتانيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة المنتخب الرسمية لمباراتي موريتانيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وشهدت القائمة تواجد 5 لاعبين من الأهلي، و6 لاعبين من الزمالك، بالإضافة إلى 6 محترفين.

قائمة منتخب مصر
حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد السكندري) - محمد عواد (الزمالك) - مصطفى شوبير (الأهلي).

خط الدفاع: رامي ربيعة (الأهلي) - محمد عبد المنعم (نيس) - أحمد رمضان بيكهام (سيراميكا) - خالد صبحي (سيراميكا) - محمد حمدي شرف (الزمالك).

خط الوسط: محمد شحاتة (الزمالك) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي) - أحمد عيد (المصري) - حمدي فتحي (الوكرة) - مروان عطية (الأهلي) - ناصر ماهر (الزمالك) - أحمد سيد زيزو (الزمالك) - نبيل عماد دونجا (الزمالك) - محمود حسن تريزيجيه (الريان) - عمر مرموش (فرانكفورت) - محمد صلاح () - مصطفي فتحي (بيراميدز) - إبراهيم عادل (بيراميدز).

خط الهجوم: مصطفي محمد (نانت) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

ويلاقي منتخب مصر نظيره موريتانيا في مباراتين مقرر لهما يومي 11 و15 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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