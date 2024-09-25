القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك فى السوبر الإفريقي

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تطير في الرابعة عصر اليوم الأربعاء بعثة فريق الكرة بـ النادى الأهلى برئاسة محمد الغزاوى عضو المجلس متوجهة للسعودية لخوض مباراة السوبر الأفريقى أمام الزمالك الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يتدرب الأهلى مرة واحدة فقط فى السعودية غداً الخميس على ملعب الهلال السعودى قبل خوض البطولة القوية التى سيتجدد فيها التنافس بين قطبي الكرة المصرية خارج السباق المحلى.

واستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية أمس الثلاثاء، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أول أمس الاثنين تحضيرا لمباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك الجمعة المقبل في مباراة السوبر الأفريقي، بعد غلق ملف مباراتي جورماهيا الكيني في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا وحجز بطاقة الصعود لدور المجموعات، حيث سيضع برنامجا خاصا بمواجهة السوبر الأفريقي.

مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر الافريقى فرصة مثالية لعشاق كرة القدم العربية للاستمتاع بمواجهة تاريخية تجمع قطبي الكرة المصرية، وتحديد من سيفرض سيطرته على عرش القارة السمراء.

موعد مباراة الاهلى أمام الزمالك فى السوبر الافريقى

موعد مباراة الأهلي والزمالك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الأفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما تنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.الاهلى بطل دوري الابطال والزمالك بطل الكونفدرالية

الأهلي توج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان الزمالك حصل على كأس الكونفدرالية بتفوقه على نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.

القاب الأهلى والزمالك في السوبر الإفريقى

سبق وفاز الأهلي فاز بـ السوبر الأفريقي فى 8 مناسبات، فى حين توج بها الزمالك في 4 مرات سابقة.

نهائيات أفريقيا بين الاهلى والزمالك

وتواجه الاهلى والزمالك في مناسبة واحدة فقط في السوبر الأفريقي وكانت عام 1994 وحقق الزمالك اللقب وقتها بعد الانتصار بهدف نظيف.

أما فيما يخص المباريات النهائية فستكون هذه هي المرة الثالثة التي يلتقي فيها عملاقي الكرة المصرية ، إذ أنه بعد سوبر 1994 التقى الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 ، وحينها فاز الأهلي باللقب بفضل هدف محمد مجدي "أفشة".