إنتر ميلان يكشف تفاصيل إصابة نيكولو باريلا ومدة غيابه

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة نادي إنتر ميلان أن لاعب خط الوسط نيكولو باريلا يعاني من إصابة عضلية ستبعده عن المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة. وغاب باريلا عن تدريبات الفريق صباح اليوم، حيث خضع لفحوصات طبية لتحديد طبيعة إصابته.

وفي بيان رسمي عبر موقع النادي، أوضح إنتر: "أجرى باريلا فحوصات صباح اليوم في معهد هيومانيتاس بروزانو، والتي أظهرت أنه يعاني من شد في عضلة الفخذ المستقيمة في ساقه اليمنى". وأضاف البيان أنه سيتم إعادة تقييم حالة اللاعب الأسبوع المقبل لتحديد مدى تعافيه.

ومن المؤكد غياب باريلا عن مباراة إنتر القادمة ضد أودينيزي، المقرر إقامتها يوم السبت ضمن الجولة السادسة من الدوري الإيطالي. ووفقًا لتقارير شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، لن يقتصر غيابه على مواجهة أودينيزي فقط، بل سيمتد إلى مباراتي تورينو في الدوري وسرفينا زفيزدا في دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يعود باريلا إلى الملاعب بعد فترة التوقف الدولي المقررة في بداية شهر أكتوبر المقبل، حيث يأمل الفريق في استعادته لمباريات ما بعد التوقف.