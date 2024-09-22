بطولة ألمانيا: ليفركوزن يحوّل تخلفه مرتين إلى فوز بشق الأنفس على فولفسبورغ

الرياص - اسماء السيد - برلين : حوَّل باير ليفركوزن حامل اللقب تخلفه مرتين أمام ضيفه فولفسبورغ إلى فوز بشق الأنفس وفي الوقت بدل الضائع 4 3 الأحد في المرحلة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل فلوريان فريتس (14) وجوناثان تاه (32) والبديلان الإكوادوري بييرو هينكابي (49) والنيجيري فيكتور بونيفايس (90+3) أهداف باير ليفركوزن، والفرنسي نوردي موكييلي (5) والبلجيكي سيباستيان بورناوف (37) والسويدي ماتياس سفانبرغ (45+1) أهداف فولسبورغ الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد لاعب وسطه يانيك غيرهاردت في الدقيقة 88.

وهو الفوز الثاني تواليا لباير ليفركوزن في الدوري والثالث في مختلف المسابقات بعد فوزه الكبير على مضيفه فينورد الهولندي برباعية نظيفة الخميس في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وانفرد ليفركوزن مؤقتا بالمركز الثاني برصيد تسع نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف بايرن ميونيخ المتصدر والفائز على مضيفه فيردر بريمن بخماسية نظيفة السبت، وبفارق نقطتين أمام بوروسيا دورتموند ولايبزيغ اللذين يملكان فرصة استعادة المركز الثاني في حال فوزهما على مضيفيهما شتوتغارت وسانت باولي تواليا لاحقا.

وجاء فوز رجال المدرب الإسباني شابي ألونسو في توقيت مناسب خصوصا وأنهم سيحلون ضيوفا على بايرن ميونيخ السبت المقبل في قمة المرحلة الخامسة.

ووجد ليفركوزن نفسه متخلفا مبكرا وتحديدا في الدقيقة الخامسة بفضل النيران الصديقة عندما هز مدافعه موكييلي شباك فريقه بالخطأ.

وردّ البطل بعد تسع دقائق عبر نجمه الواعد فيرتس بتسديدة بيمناه من خارج المنطقة اثر تمريرة من السويسري غرانيت تشاكا. ومنحه المدافع الدولي العملاق تاه التقدّم بضربة رأسية اثر ركلة ركنية انبرى لها المدافع الدولي الإسباني أليخاندرو غريمالدو (32).

وأدرك بورناوف التعادل في الدقيقة 37 بالطريقة ذاتها بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية نفذها البولندي ياكوب كامينسكي، قبل أن يمنحه سفانبرغ التقدم للمرة الثانية بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة اثر تمريرة من اليوناني كونستانتينوس كولييراكيس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

ودفع ألونسو بهينكابي والدولي الهولندي جيريمي فريمبونغ مطلع الشوط الثاني وفرض فريقه سيطرة مطلقة على مجريات المباراة بحثا عن التعادل الذي تحقق برأسية للدولي الإكوادوري اثر ركلة ركنية انبرى لها الإسباني أليكس غارسيا (49).

وتابع باير ليفركوزن ضغطه القوي وعزز ألونسو خط هجومه بإشراك بونيفايس مكان الدولي التشيكي باتريك شيك (68).

وتلقى فولفسبورغ ضربة موجعة بطرد لاعب وسطه غيرهاردت قبل دقيقتين من نهاية الوقت الاصلي بسبب تدخل قوي على فريمبونغ (88).