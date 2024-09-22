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فليك يعلن تشكيل برشلونة أمام فياريال

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الألماني هانزي فليك، المدير الفني لـ ، عن تشكيل الفريق لمواجهة فياريال في الجولة السادسة من ، والتي ستقام على ملعب "لاسيراميكا". 
 


يتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بعد مرور 5 جولات، حيث حقق العلامة الكاملة من 5 انتصارات.

تشكيل برشلونة:
- حراسة المرمى: مارك تير شتيجن
- خط الدفاع: جيوليس كوندي، سيرجي دومينجيز، إينيجو مارتينيز، جيرارد مارتن
- خط الوسط: بابلو توري، إيريك جارسيا، بيدرو لوبيز
- خط الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال
يلتقي برشلونة مساء اليوم مع فياريال، ويسعى الفريق لتجاوز خسارته الأخيرة أمام موناكو الفرنسي في بنتيجة 2-1. يأمل برشلونة في تقديم أداء قوي لتحقيق الفوز على فياريال في ملعب "لا سيراميكا".
 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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