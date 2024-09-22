ساكا ضد هالاند.. تشكيل مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي مانشستر سيتي نظيره أرسنال اليوم الأحد، في ختام مواجهات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن الجهاز الفني لأرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا، التشكيل الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي على ملعب الإتحاد.

تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: رايا.

خط الدفاع: ساليبا - جابرييل - كالافيروري - تيمبر.

خط الوسط: بارتي - ديكلان رايس - مارتينلي.

وعلى الجانب الآخر، جاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ووكر - آكانجي - دياز - جفارديول.

خط الوسط: رودري - جندوجان - برناردو سيلفا.

خط الهجوم: سافيو - هالاند - دوكو.