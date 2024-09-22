ليس صلاح.. تطورات جديدة حول مستقبل نجم ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن تطورات مثيرة بشأن مستقبل لويس دياز، نجم فريق ليفربول، في ظل سعي النادي لتعزيز صفوفه بصفقات قوية مع الحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

وأفادت صحيفة "ميرور" الإنجليزية بأن ليفربول دخل في محادثات متقدمة لتمديد عقد المهاجم الكولومبي خلال الفترة المقبلة.

ورغم عدم حسم مصير ثلاثي الفريق، محمد صلاح، فيرجيل فان دايك، وترينت ألكسندر أرنولد، إلا أن إدارة الريدز تُظهر رغبة قوية في الاحتفاظ بدياز.

يُذكر أن اللاعب قد تألق بشكل لافت في مواجهة ليفربول ضد بورنموث، حيث سجل هدفين في تلك المباراة. وقد ارتبط اسم دياز بالرحيل عن صفوف النادي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

يأتي هذا القرار من إدارة ليفربول كخطوة استراتيجية للحفاظ على مستقبل دياز مع الفريق، وإغلاق الباب أمام أي نادٍ يحاول التعاقد معه.

