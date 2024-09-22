أنشيلوتي: "إندريك لديه جودة عالية"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، أن البرازيلي إندريك جاد للغاية، كما أنه يمتلك جودة عالية.

وتحدث أنشيلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقال: "الأمر يعتمد على كيفية رؤيتك، من ناحية، قد يكون الأمر غير عادل لأنه يتدرب بشكل جيد للغاية".

وتابع: "فهو جاد جدًا ولديه الكثير من الجودة ويمكن أن يكون غير عادل بعض الشيء".

وعن عدم تعرض الفريق لخسارة للمباراة الـ 38 متتالية، فقال: "هذ الأمر يؤكد أن هذا الفريق قدم أداءً جيدًا، ولكن هذا الموسم هناك حقيقة واحدة، وهي أننا سجلنا هدفًا واحدًا فقط في الشوط الأول".

وأردف: "تحدثت مع اللاعبين قبل المباراة لمعرفة ما إذا كان بإمكاني تغيير هذه الديناميكية، لم يحدث ذلك، لكننا لعبنا بقوة أكبر".

وأتم أنشيلوتي تصريحاته: "من ناحية أخرى، فهو أمامه رودريجو ومبابي وفينيسيوس، ومن الضروري أن يتحلى بالصبر قليلاً".