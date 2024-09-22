ياسر رشاد - القاهرة - يقابل فريق مانشستر سيتي نظيره فريق آرسنال، مساء اليوم الأحد، في المواجهة التى تجمع بينهما على أرضية ملعب "الاتحاد" في قمة لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة آرسنال في الدوري الإنجليزي:



حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، مانويل أكانجي، جوسكو جفارديول.

خط الوسط: رودري، ماتيو كوفاشيتش، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: جريليش - هالاند - سافينيو.

موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي:

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال:

تذاع مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.