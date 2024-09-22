ملف رياضة الخليج 365.. تسلم الأهلي درع الدوري.. اعتزال نجم الأهلي السابق.. ونجاة لاعبة من الموت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس السبت، أبرزها تسلم الأهلي درع الدوري المصري الممتاز 2023/24، واعتزال أحمد فتحي على الهواء مباشرة، ومنتخب مصر يحصد كأس العالم لكرة اليد على الكراسي المتحركة.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس السبت:

نجاة لاعبة فالكون من الموت في حادث سير.. ما التفاصيل؟ (صور)

أعلن نادي فالكون، تعرض لاعبة فريق كرة القدم للسيدات ريبكا فيونا، لحادث سير اليوم السبت.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

للمرة الأولى في التاريخ.. منتخب مصر يحصد كأس العالم لكرة اليد على الكراسي المتحركة

حصد منتخب مصر بطولة العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة بعد الفوز على الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"خلال الاستوديو التحليل".. أحمد فتحي يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن أحمد فتحي لاعب بيراميدز والأهلي السابق، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، خلال تواجده في الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة الأهلي وجورماهيا الكيني، عبر قناة "إم بي سي مصر 2".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الأهلي يكتسح جورماهيا ويتأهل إلى دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا

تأهل النادي الأهلي إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على جورماهيا الكيني ذهابا وإيابا بثلاثية دون رد (6-0) في دور الـ32.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

30 صورة من تسلم النادي الأهلي درع الدوري المصري 2023/24 (صور وفيديو)

تسلم النادي الأهلي درع الدوري المصري الممتاز 2023/24، بعد الفوز على جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

عائلة محمد أبوتريكة.. كيف يقضي نجم الأهلي السابق أوقاته الخاصة؟ (صور)

يعد محمد أبو تريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، من أشهر وأفضل اللاعبين العرب في التاريخ، حيث أنه يمتلك شعبية وجماهيرية كبيرة، ليس في مصر فقط ولكن في مختلف الدول العربية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"في يد الشناوي".. شاهد لحظة كسر درع الدوري المصري الممتاز (صور)

تسلم النادي الأهلي درع الدوري المصري الممتاز 2023/24، بعد الفوز على جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أول قرار من الخطيب تجاه اللاعبين بعد الحصول على درع الدوري المصري

قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، منع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من الظهور الإعلامي خلال الفترة المقبلة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"تعليق صادم".. وكيل ميكالي يرد عبر الخليج 365 على أنباء مفاوضات الزمالك

رد كايو زيلر وكيل البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأولمبي، على ما تداول من أخبار، بشأن مفاوضات الزمالك معه لتدريب الفريق، بعد رحيله عن المنتخب.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بهدف قاتل.. سام مرسي ينقذ إيبسويتش من الخسارة ضد ساوثهامبتون (صور وفيديو)

انتهت مباراة إيبسويتش تاون وساوثهامبتون التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رضا عبد العال لمصراوي: "مفيش فرقة في أفريقيا مستقرة زي الأهلي"

تحدث رضا عبد العال لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن موقف الأهلي من السوبر الأفريقي ضد الزمالك، والمقرر له يوم الجمعة المقبل 27 سبتمبر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"أكثر واحد صدمني".. لاعب الأهلي السابق يُهاجم رمضان صبحي (فيديو)

انتقد لاعب الأهلي السابق مصطفى عفروتو، خطوة انتقال رمضان صبحي لصفوف بيراميدز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا