هبوط فريقين فقط.. رابطة الأندية تعلن عن نظام الدوري الاستثنائي في الموسم المقبل

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة بالاتفاق مع الـ18 ناديا المشاركين في بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل، على نظام البطولة الموسم الجديد.

ويأتي نظام بطولة الدورى الممتاز فى الموسم المقبل كالتالى:

يقام الدور الأول كاملا بين كافة الفرق ثم يتم تقسيم الفرق الى مجموعتين،المجموعة الأولى تضم أصحاب المراكز من الأول إلى التاسع للمنافسة على لقب الدوري ، والمجموعة الثانية من العاشر إلى الثامن عشر للمنافسة على البقاء ودخول صراع الهبوط.

ويذهب كل فريق بنقاطه التي حصل عليها في الدور الأول كاملة لزيادة المنافسة بين كافة الفرق أسوة بما حدث بدورى المحترفين العام المنقضى.

وتقرر أن يهبط فريقين فقط فى الموسم الجديد.