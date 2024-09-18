شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على موعد السفر إلى السعودية استعدادا للسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفني للزمالك على موعد السفر إلى السعودية استعدادا للقاء السوبر الأفريقي أمام الأهلى المقرر له 27 سبتمبر الجارى في السعودية.

وقرر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك السفر إلى السعودية قبل المباراة بثلاثة أيام من أجل منح لاعبيه الراحة الكافية،والدخول في أجواء اللقاء قبل المباراة المرتقبة أمام الأهلى.

ويشهد السوبر الأفريقي بين الأهلى والزمالك المقرر له يوم 27 سبتمبر الجاري أول ظهور لصفقات القلعة البيضاء الجديدة التي تعاقد معها النادى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية،من أجل تدعيم صفوف الفريق.

وتعاقد نادى الزمالك مع 5 لاعبين في الميركاتو الصيفى هم،الفلسطيني عمر فرج،المغربى محمود بن تايج،البولندى كونراد ميشالاك،السنغالى سيدى ندياى،ومحمد حمدى، من أجل تقديم الإضاف للفريق الأبيض في الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يعتمد جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على الصفقات الجديدة،في السوبر الأفريقي أمام الأهلى،لتقوية صفوف الفريق،لتشهد المباراة أول ظهور للاعبين الجدد.