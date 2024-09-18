نظام الدوري الجديد.. نتائج اجتماع رابطة الأندية المصرية المحترفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، في بيان رسمي نظام الدوري في الموسم الجديد 2024-2025، وعن كافة التفاصيل المتعلقة بالموسم المقبل.

وجاء نص بيان رابطة الأندية المصرية كالتالي:

1- التعاقد مع شركة ألمانية لتنظيم ووضع جدول الدوري في الموسم الجديد 2024-2025.

2- إقامة مسابقة الدوري المصري الممتاز من دور واحد والدور الثاني يتم إقامته من مجموعتين كل مجموعة تضم 9 لتصبح عدد الجولات 26 جولة بدلا من 34 مباراة.

3- هبوط فريقين لدوري الدرجة الأولى (أ) دوري المحترفين بدلا من 3 أندية.

4- إقامة اجتماع منتصف الموسم لتحديد شكل الموسم الجديد 2025- 2026.

5 - قرعة الموسم الحالي 2024-2025 ستقام في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقدت اليوم الأربعاء اجتماعاً مع كل ممثلي الأندية المصرية، لتحديد شكل الموسم الجديد بالدوري.

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