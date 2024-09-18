فان دايك: صلاح لم يحالفه الحظ أمام ميلان

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، عن أداء زميله محمد صلاح خلال مواجهة ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، حيث شهدت المباراة فوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.



وقال فان دايك بعد المباراة: "صلاح لم يحالفه الحظ، فقد سدد كرتين اصطدمتا بالعارضة، لكنه لعب دورًا مهمًا من خلال الجهد الذي بذله والخطر الذي شكلّه على الدفاعات. إنه لاعب مهم جدًا، إن لم يكن الأفضل".

وساهمت إسهامات خط الدفاع، بما في ذلك ألكسندر أرنولد الذي صنع الهدف الأول، في تحويل تأخر ليفربول بهدف إلى فوز مستحق.



باولو فونسيكا: مواجهة صلاح كانت صعبة للغاية



أشاد باولو فونسيكا، المدير الفني لفريق إي سي ميلان الإيطالي، بالنجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول، بعد المباراة التي جمعت بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا وانتهت بفوز الريدز 3-1.

قال فونسيكا في تصريحاته عقب اللقاء، : "في المواجهات الفردية، مررنا بوقت عصيب للغاية، خاصة في محاولة التصدي لصلاح والحد من تحركاته".

وأضاف: "محمد صلاح وبقية لاعبي ليفربول هم من أخطر اللاعبين الذين يصعب إيقافهم".