أرقام قياسية سجلها بايرن ميونخ في شباك بطل كرواتيا

ياسر رشاد - القاهرة - كتب بايرن ميونخ التاريخ أمس الثلاثاء بالفوز الكاسح الذي حققه على حساب ضيفه دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة (9-2)، ضمن لقاءات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وبفضل ذلك الانتصار، عزز بايرن ميونخ رقمه القياسي بالفوز في أول مباراة يخوضها في دوري أبطال أوروبا للموسم 21 تواليًا من مشاركته في البطولة، وهو رقم لم يصل إليه أي فريق.

وأصبح بايرن ميونخ أول فريق يسجل 9 أهداف في مباراة واحدة طوال تاريخ دوري الأبطال بمسماه الحديث.

وآخر مرة سجل فيها البافاري هذا العدد من الأهداف في بطولة أوروبية كان منذ 40 عامًا، في الفوز على أنورثوسيس فاماجوستا (10-0) في كأس الاتحاد الأوروبي موسم (1983- 1984).

كما أصبحت تلك ثاني أكثر مواجهة تشهد تسجيلا للأهداف في تاريخ المسابقة بواقع 11 هدفًا، وذلك خلف فوز دورتموند بنتيجة (8-4) أمام ليجيا وارسو في نوفمبر 2016.



وهذا أكبر فارق في الأهداف يحققه بايرن في انتصار له في البطولة، مناصفة مع فوزه أمام شاختار دونيتسك (7-0) عام 2015 والفوز على بازل بنفس النتيجة عام 2012.

ونجح مايكل أوليسيه في توقيع ثنائية في مباراة الأمس، ليصبح أول فرنسي منذ تييري هنري في عام 1997، ينجح في تسجيل هدفين في أول مباراة يخوضها في مسيرته بدوري الأبطال.

وحافظ بايرن ميونخ على خلو سجله من الهزائم على ملعبه في دوري الأبطال في مرحلة ما قبل الأدوار الإقصائية، لتمتد المسيرة إلى 31 مباراة منذ الخسارة أمام مانشستر سيتي (3-2) في 2013.

وأصبح كين رابع لاعب من بايرن ميونخ يسجل 4 أهداف في مباراة واحدة بدوري الأبطال، وذلك بعد ماريو جوميز 2012 وسيرجي جنابري وروبرت ليفاندوفسكي 2019.