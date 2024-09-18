الارشيف / اخبار الرياضه

باولو فونسيكا: مواجهة صلاح كانت صعبة للغاية

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد باولو فونسيكا، المدير الفني لفريق إي سي ميلان الإيطالي، بالنجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ، بعد المباراة التي جمعت بين الفريقين في وانتهت بفوز الريدز 3-1.
 


وقال فونسيكا في تصريحاته عقب اللقاء، : "في المواجهات الفردية، مررنا بوقت عصيب للغاية، خاصة في محاولة التصدي لصلاح والحد من تحركاته".

وأضاف: "محمد صلاح وبقية لاعبي ليفربول هم من أخطر اللاعبين الذين يصعب إيقافهم".

واختتم المدرب حديثه قائلاً: "لقد لعبنا ضد ليفربول، وهو فريق رائع. أعتقد أن ليفربول أقوى منا، وقد أظهروا ذلك. بعد استقبال الهدف الثاني، لم يقدم فريقي أداءً جيدًا".

وبذلك، استهل ليفربول مشواره في دوري أبطال أوروبا بفوز مريح على ميلان في ملعبه ووسط جماهيره.
 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا