الارشيف / اخبار الرياضه

رابطة الأندية تستخدم أحدث التقنيات لوضع جدول الدوري 2024/25

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - مراسل - الخليج 365:

يجتمع مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة مع ممثلي أندية الممتاز، من أجل عرض ومناقشة جميع المقترحات المقدمة لشكل بطولة الدوري العام الموسم الجديد 2024-2025، غدا الأربعاء.

وقال مصدر في رابطة الأندية لـ "الخليج 365": "استخدمنا أحدث التقنيات في وضع جدول الدوري، وسنعلنه كاملا حتى نهايته".

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي هو حامل لقب الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي 2023/24، بعدما أنهى البطولة متصدرا برصيد 85 نقطة وبفارق 6 نقاط عن بيراميدز الوصيف.

اقرأ أيضًا:

أول صورة لفتوح من داخل نادي الزمالك بعد إخلاء سبيله

بيان غاضب من النصر السعودي بسبب

"ممنوع التصوير".. تفاصيل الظهور الأول لفتوح داخل نادي الزمالك

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا