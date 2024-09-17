أول صورة لفتوح من داخل نادي الزمالك بعد إخلاء سبيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حصل لاعب الزمالك والمنتخب الوطني أحمد فتوح، أمس الإثنين على إخلاء سبيل بكفالة 50 ألف جنيه وتأجيل نظر القضية لجلسة 22 أكتوبر.

وظهر أحمد فتوح لأول مرة بعد إخلاء سبيله داخل نادي الزمالك لأداء التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء.

وكان قد أوضح مصدر "لمصراوي" أن فتوح خارج قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في كأس السوبر الأفريقي المقام في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الجمعة 27 سبتمبر، في تمام الساعة التاسعة مساء.

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