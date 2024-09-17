تريزيجيه وبن شرقي يقودان هجوم الريان لمواجهة الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
يلاقي الريان القطري نظيره الهلال السعودي اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات بطولة دوري أبطال آسيا.
وشهد تشكيل الريان تواجد المحترف المصري تريزيجيه في خط الهجوم لمواجهة الهلال.
تشكل الريان لمواجهة الهلال:
حراسة المرمى: فيكتور.
خط الدفاع: برينت - أمارو - جارسيا - شحاته.
خط الوسط: بيريرا - حاتم - جوليان دي سرت.
خط الهجوم: تريزيجيه - روجر غيديس - بن شرقي.
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