تريزيجيه وبن شرقي يقودان هجوم الريان لمواجهة الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا

بيان غاضب من النصر السعودي بسبب ميسي

يلاقي الريان القطري نظيره الهلال السعودي اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات بطولة دوري أبطال آسيا.

محمد ايمن

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