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أرسنال يحكم ديربي شمال لندن ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة أرسنال وتوتنهام التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الممتاز.

وفاز أرسنال بديربي شمال لندن ضد توتنهام هوتسبير، بهدف نظيف سجله المدافع جابرييل في الدقيقة 64.

وحقق الجانرز الفوز السادس على التوالي في الدوري الإنجليزي خارج الأرض للمرة الأولى منذ عام 2013 "11 عاما".

ورفع أرسنال رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما احتل توتنهام المركز الـ13 برصيد 4 نقاط.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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