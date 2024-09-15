ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريق الكرة الأول بنادى آرسنال أمام نظيره فريق توتنهام، في ديربي شمال لندن اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل آرسنال الرسمي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: رايا.

الدفاع: وايت - ساليبا - جابرييل - تيمبر.

الوسط: جورجينيو - بارتي - هافيرتز.

الهجوم: ساكا - تروسارد - سترلينج.

موعد مباراة توتنهام وآرسنال في الدوري الإنجليزي

وتنطلق مباراة توتنهام وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة توتنهام وآرسنال

وتذاع مباراة توتنهام وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.



ويحتل آرسنال حاليًا المركز السادس برصيد 7 نقاط، في حين أن توتنهام لديه 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

وتعادل آرسنال في مباراة الجولة الماضية مع برايتون بهدف لمثله، في حين سقط توتنهام أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين لهدف.