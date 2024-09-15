سفير مصر في كينيا : تواجد الأهلي والزمالك في ضيافتنا حدث استثنائي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وائل عطية سفير مصر في كينيا، أن مباراة الأهلي ونظيره جورماهيا سوف تكون صعبة للغاية وستشهد حضور جماهيري كبير على عكس مباراة الزمالك اليوم.

وقال سفير مصر في كينيا في مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور :"لم يحدث من قبل قدوم الأهلي والزمالك إلى كينيا بعد غياب دام لمدة سبعة سنوات، هناك فرحة عارمة للجالية المصرية هنا بهذا التواجد لكبار الأندية المصرية".

وأضاف:"سبب عدم الحضور الجماهيري الكبير في مباراة الزمالك اليوم هو أن فريق الشرطة الكيني حديث، على عكس فريق جور ماهيا الذي يعد الأكثر شعبية قوية من كينيا".

وأكمل حديثه قائلًا:"يوم الأحد عطله رسمية وسوف يكون هناك إقبال جماهيري كبير، سوف تلعب المباراة على نفس ملعب مباراة الزمالك والشرطة وسيكون هناك 28 ألف مجشع في المواجهة".

وأختتم:" الجماهير في كينيا تعشق الدوري الإنجليزي وتتابع بشكل قوي، عندما يقلبلون مصري يقولون له بالتأكيد إسمك محمد صلاح".