الامارات | الحمرية يتقلد ذهبية وفضية آسيا لرابطة أبوظبي للجوجيتسو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق الحمرية للجوجيتسو بميداليتين ذهبية وفضية، في بطولة آسيا لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، التي تختتم في صالة مبادلة أرينا اليوم.

وجاءت الذهبية عن طريق مطر الشامسي (38 كلغم) ضمن فئة البراعم، وحملت الفضية توقيع راشد الشامسي (34 كلغم) لحساب الفئة ذاتها.

من جهته، أشاد عضو مجلس إدارة نادي الحمرية رئيس لجنة الألعاب الفردية ورعاية الموهوبين سالم الخيال بالموهوبين مطر وراشد، وفريق الحمرية للجوجيتسو بشكل عام، بعد الإنجازات التي حققها، على الرغم من أنه لم يُكمل سنة على تأسيسه.