ستوري نجوم كرة القدم.. نعي أفشة.. تريزيجيه في تدريبات الريان.. إمام ويوسف أيمن من مران الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات.

وشارك يوسف أيمن لاعب النادي الأهلي متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له رفقة إمام عاشور زميله خلال مران الفريق الجماعي.

ونعى محمد مجدى أفشة لاعب النادي الأهلي، إيهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي، من خلال نشر صورة من تشييع جثمان الراحل.

وقام النجم الفرنسي كليان مبابي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي لفريق ريال مدريد.

وحرص كريم بنزيما على مشاركة متابعيه صورة له، خلال قيامه ببعض التدريبات داخل صالة الجيم.

ونشر عمرو السولية لاعب النادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، صورة له رفقة أحد أصدقائه.

كما نشر النجم المصري عمر مرموش، صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، لوجوده في بطاقات لعبة فيفا للدوري الألماني في الموسم الجديد.

وقام عمر فرج لاعب نادي الزمالك الجديد بنشر صورة له، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في معسكر منتخب فلسطين.

وشارك النجم الإنجليزي جود بيلينجهام صورة له، خلال تواجده في المران الجماعي لفريق ريال مدريد.

وظهر محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق الريان القطري الجديد، في المران الجماعي للفريق للمرة الأولى، وهو ما أبرزه اللاعب من خلال صورة نشرها عبر "إنستجرام".

ونشر أحمد عبد القادر لاعب قطر القطري، صورة له خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

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