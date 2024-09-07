أنشيلوتي: "ريال مدريد لديه أعظم اللاعبين"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، على أنه يمتلك أعظم اللاعبيبن خلال الفترة الحالية، مما يجعل هناك متطلبات عالية من النادي.

وتحدث أنشيلوتي في تصريحات لصحيفة "ماركا"، حيث قال: "بالتأكيد، ريال مدريد لديه متطلبات عالية جدًا لأنه أكبر نادٍ في العالم، ويمتلك أعظم اللاعبين".

وتابع: "لابد من أن تكون قادرًا على وضع جودتهم في خدمة النادي، وهذا ما نحاول القيام به كل عام".

وأكمل أنشيلوتي تصريحاته: "هذا الموسم، يتأقلم اللاعبون الجدد مثل كيليان وإندريك بشكل جيد للغاية، سنقدم موسماً رائعاً في جميع المسابقات، الفوز أمر معقد للغاية".

وأوضح: "واجبنا هو التنافس في كل مباراة كما هو الحال دائمًا في هذا النادي، لا تستسلم أبدًا وتنافس حتى النهاية، هذا ما يجب عليك فعله عندما ترتدي هذا القميص".