كاسيميرو يحسم قراره من الرحيل عن مانشستر يونايتد

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو إلى هجوم من جماهير مانشستر يونايتد على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أخطائه في مباراة الفريق الماضية ضد ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

كشفت تقارير صحفية عالمية اليوم الخميس 5 سبتمبر، موقف النجم البرازيلي من الرحيل عن صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعبر نادي جلطة سراي التركي عن رغبته في التعاقد مع كاسيميرو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من مانشستر يونايتد قبل غلق الميركاتو الصيفي في تركيا.

كاسيميرو يحسم موقفه مع مانشستر يونايتد

ومن جانبه، قال فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إكس”، أنه من المتوقع حاليًا أن يبقى كاسيميرو في فريق مانشستر يونايتد حتى عام 2025 على الأقل على الرغم من ارتباطاته بالرحيل إلى جلطة سراي.

وأضاف الصحفي الإيطالي الموثوق، أن لاعب خط الوسط البرازيلي لا يخطط لمغادرة النادي الآن، ولا توجد محادثات ملموسة مع جلطة سراي التركي.

موقف تين هاج

ومن جانبه قال الهولندي تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد بعد مباراة ليفربول عن اللاعب كاسيميرو: “أنا أثق به، سيعود ليتألق مرة اخرى الفترة المقبلة”.